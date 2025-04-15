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СБУ провела обшуки у Київській митрополії УПЦ МП, - джерела

Ілюстративне фото: СБУ навідалась до канцелярії Митрополії у Києві (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомили джерела РБК-Україна, оперативники Служби безпеки України сьогодні, 15 квітня, проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Саме вона є "головним кремлівським лобістом".

"Служба Божа сьогодні завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом", - повідомили джерела.

Відомо, що обшуки проходять у керуючого справами - митрополита Антонія Паканича. За інформацією від наших джерел, будуть нові підозри.

 

Перевірки УПЦ МП

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні почалися перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Зокрема, проти десятків служителів було відкрито кримінальні справи про виправдовування війни, колабораційну діяльність та державну зраду.

Однією з найвідоміших стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, якого підозрюють за декількома статтями.

На тлі цих подій президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні РПЦ та пов'язаних з нею організацій.

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Служба безпеки України