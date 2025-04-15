СБУ провела обыски в Киевской митрополии УПЦ МП, - источники

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как сообщили источники РБК-Украина, оперативники Службы безопасности Украины сегодня, 15 апреля, проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП. Именно она является "главным кремлевским лоббистом".
"Служба Божья сегодня посетила канцелярию Киевской Митрополии УПЦ МП, которая является главным кремлевским лоббистом", - сообщили источники.
Известно, что обыски проходят у управляющего делами - митрополита Антония Паканича. По информации от наших источников, будут новые подозрения.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину начались проверки епархий УПЦ Московского патриархата. В частности, против десятков служителей были открыты уголовные дела об оправдании войны, коллаборационистской деятельности и государственной измене.
Одним из самых известных стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которого подозревают по нескольким статьям.
На фоне этих событий президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине РПЦ и связанных с ней организаций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.