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СБУ провела обыски в Киевской митрополии УПЦ МП, - источники

Иллюстративное фото: СБУ наведалась в канцелярию Митрополии в Киеве (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщили источники РБК-Украина, оперативники Службы безопасности Украины сегодня, 15 апреля, проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП. Именно она является "главным кремлевским лоббистом".

"Служба Божья сегодня посетила канцелярию Киевской Митрополии УПЦ МП, которая является главным кремлевским лоббистом", - сообщили источники.

Известно, что обыски проходят у управляющего делами - митрополита Антония Паканича. По информации от наших источников, будут новые подозрения.

 

Проверки УПЦ МП

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину начались проверки епархий УПЦ Московского патриархата. В частности, против десятков служителей были открыты уголовные дела об оправдании войны, коллаборационистской деятельности и государственной измене.

Одним из самых известных стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которого подозревают по нескольким статьям.

На фоне этих событий президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине РПЦ и связанных с ней организаций.

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Служба безопасности Украины