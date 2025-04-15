СБУ провела обыски в Киевской митрополии УПЦ МП, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщили источники РБК-Украина, оперативники Службы безопасности Украины сегодня, 15 апреля, проводят обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП. Именно она является "главным кремлевским лоббистом".

"Служба Божья сегодня посетила канцелярию Киевской Митрополии УПЦ МП, которая является главным кремлевским лоббистом", - сообщили источники.

Известно, что обыски проходят у управляющего делами - митрополита Антония Паканича. По информации от наших источников, будут новые подозрения.

Проверки УПЦ МП

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину начались проверки епархий УПЦ Московского патриархата. В частности, против десятков служителей были открыты уголовные дела об оправдании войны, коллаборационистской деятельности и государственной измене.

Одним из самых известных стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которого подозревают по нескольким статьям.