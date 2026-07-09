СБУ відповіла на заяву про побиття топ-менеджера "Української бронетехніки"

Обшуки у "Українській бронетехніці" пройшли без насильства - так стверджують в СБУ у відповідь на звинувачення у побитті топменеджера компанії, який після слідчих дій потрапив до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України

Позиція СБУ

У Службі безпеки наголосили, що обшуки в офісах ДП "Агенція оборонних закупівель", компанії-постачальника, а також за місцями проживання причетних осіб проведені виключно в межах закону. Загалом провели понад десять обшуків.

"Під час проведення вказаних слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило", - йдеться у повідомленні СБУ.

У Службі безпеки додали, що готові підтвердити свою позицію документально.

"Про вказане свідчать протоколи обшуків, а також відеозаписи проведених слідчих дій", - зазначили в СБУ.

Що стало причиною обшуків

Обшуки провели у межах розслідування закупівлі 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М для Сил оборони. Контракт між ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) і приватною компанією-постачальником був укладений на суму 637 млн грн.

За документами, постачальник мав передати нове озброєння 2024-2026 років виробництва. Постачальник отримав аванс - 318,5 млн грн.

У травні 2026 року до арсеналу однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ надійшла перша партія - 3024 гранатомети. Приймаюча сторона їх не прийняла, а лише залишила на тимчасове зберігання.

Слідство встановило: замість нового озброєння постачальник надав гранатомети 1980-х років виготовлення.

Під зовнішніми етикетками виявили старі маркування чеською мовою, на окремих частинах - сліди значного окислення. Комплектуючі елементи, за даними СБУ, вироблені у 1986-1988 роках.

Фото: Партія гранатометів для ЗСУ (t.me/SBUkr)

За даними Служби безпеки, ті ж самі гранатомети іноземний постачальник намагався поставити Україні ще у 2022-2023 роках. Тоді контракт розірвали через спробу продати старе озброєння під виглядом нового. Ціна тоді була у 9 разів меншою за нинішню.

Слідство також перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої, за оцінкою СБУ, ця закупівля не могла б бути реалізована.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Збитки держави від угоди в СБУ оцінюють у 318,5 млн грн - це сума авансу за фактично неприйняте озброєння.