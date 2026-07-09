ua en ru
Чт, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

СБУ відповіла на заяву про побиття топ-менеджера "Української бронетехніки"

18:59 09.07.2026 Чт
3 хв
У СБУ обіцяють показати відеозаписи
aimg Валерія Абабіна
СБУ відповіла на заяву про побиття топ-менеджера "Української бронетехніки" Фото: СБУ спростувало звинувачення у насильстві (facebook com SecurSerUkraine)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Обшуки у "Українській бронетехніці" пройшли без насильства - так стверджують в СБУ у відповідь на звинувачення у побитті топменеджера компанії, який після слідчих дій потрапив до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України

Позиція СБУ

У Службі безпеки наголосили, що обшуки в офісах ДП "Агенція оборонних закупівель", компанії-постачальника, а також за місцями проживання причетних осіб проведені виключно в межах закону. Загалом провели понад десять обшуків.

"Під час проведення вказаних слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило", - йдеться у повідомленні СБУ.

У Службі безпеки додали, що готові підтвердити свою позицію документально.

"Про вказане свідчать протоколи обшуків, а також відеозаписи проведених слідчих дій", - зазначили в СБУ.

Що стало причиною обшуків

Обшуки провели у межах розслідування закупівлі 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М для Сил оборони. Контракт між ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) і приватною компанією-постачальником був укладений на суму 637 млн грн.

За документами, постачальник мав передати нове озброєння 2024-2026 років виробництва. Постачальник отримав аванс - 318,5 млн грн.

У травні 2026 року до арсеналу однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ надійшла перша партія - 3024 гранатомети. Приймаюча сторона їх не прийняла, а лише залишила на тимчасове зберігання.

Слідство встановило: замість нового озброєння постачальник надав гранатомети 1980-х років виготовлення.

Під зовнішніми етикетками виявили старі маркування чеською мовою, на окремих частинах - сліди значного окислення. Комплектуючі елементи, за даними СБУ, вироблені у 1986-1988 роках.

Фото: Партія гранатометів для ЗСУ (t.me/SBUkr)

За даними Служби безпеки, ті ж самі гранатомети іноземний постачальник намагався поставити Україні ще у 2022-2023 роках. Тоді контракт розірвали через спробу продати старе озброєння під виглядом нового. Ціна тоді була у 9 разів меншою за нинішню.

Слідство також перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої, за оцінкою СБУ, ця закупівля не могла б бути реалізована.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Збитки держави від угоди в СБУ оцінюють у 318,5 млн грн - це сума авансу за фактично неприйняте озброєння.

Нагадаємо, у четвер, 9 липня, компанія "Українська бронетехніка" публічно звинуватила СБУ у побитті свого топменеджера під час обшуків. За заявою компанії, перший заступник директора підприємства з численними травмами і струсом мозку потрапив до лікарні.

У "Українській бронетехніці" стверджують, що постачали гранатомети РПГ-75М чеського виробника Zeveta Ammunition з країни НАТО, а ДП "Агенція оборонних закупівель" самостійно обрало найдешевший варіант серед аналогів.

Компанія назвала кримінальне провадження сфальсифікованим і заявила про звернення до Офісу Генерального прокурора з вимогою перевірити підстави його порушення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Miltech Війна в Україні
Новини
Радники пропонували Путіну перемир'я по лінії фронту, але він хоче захопити Донбас, - Reuters
Радники пропонували Путіну перемир'я по лінії фронту, але він хоче захопити Донбас, - Reuters
Аналітика
Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером