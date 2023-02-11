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Обшук у колишнього віце-президента США Пенса: ФБР виявило секретний документ

Фото: Майк Пенс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ФБР виявило один секретний документ під час п'ятигодинного обшуку в будинку колишнього віце-президента Майка Пенса в Індіані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У ході обшуку експерти також знайшли шість сторінок із державних документів без позначок щодо статусу секретності.

"Віце-президент доручив своїй команді юристів продовжити співпрацю з відповідними органами та забезпечити повну прозорість при завершенні цієї справи", - заявив радник Пенса Девін О'Меллі.

Повідомляється, що обшук був запланованим. Федеральні правоохоронні органи та юридична команда Пенса погодили точний час у п'ятницю, 10 лютого.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань проводить обшуки в будинку колишнього віце-президента США Майка Пенса в Індіані, перевіряючи наявність будь-яких додаткових секретних матеріалів.

Також раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в будинку колишнього віце-президента США Майка Пенса в штаті Індіана було виявлено документи з грифом "таємно".

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