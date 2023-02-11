Обыск у бывшего вицепрезидента США Пенса: ФБР обнаружило секретный документ

В ходе обыска эксперты также нашли шесть страниц из государственных документов без пометок о статусе секретности.

"Вице-президент поручил своей команде юристов продолжить сотрудничество с соответствующими органами и обеспечить полную прозрачность при завершении этого дела", - заявил советник Пенса Девин О'Мэлли.

Сообщается, обыск был запланированным. Федеральные правоохранительные органы и юридическая команда Пенса согласовали точное время в пятницу, 10 февраля.