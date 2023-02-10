ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ФБР проводить обшуки у будинку колишнього віцепрезидента США

Новость на русском →
США, П'ятниця 10 лютого 2023 20:06
ФБР проводить обшуки у будинку колишнього віцепрезидента США Фото: колишній віцепрезидент США Майк Пенс (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Федеральне бюро розслідувань проводить обшуки у будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в Індіані, перевіряючи на наявність будь-яких додаткових секретних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляється, обшук був очікуваним, і федеральні правоохоронні органи та юридична команда Пенса узгодили точний час у п’ятницю, 10 лютого.

Зазначено, що зараз колишній топпосадовець перебуває перебуває в Каліфорні, однак його адвокат знаходиться в будинку в Індіані, поки правоохоронці проводять обшуки.

За інформацією видання, очікується, що найближчими днями ФБР також проведе обшук в офісі Пенса у Вашингтоні, округ Колумбія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в штаті Індіана були виявлені документи з грифом "секретно".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ФБР
NEWS
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм