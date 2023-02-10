ФБР проводить обшуки у будинку колишнього віцепрезидента США

Федеральне бюро розслідувань проводить обшуки у будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в Індіані, перевіряючи на наявність будь-яких додаткових секретних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Як повідомляється, обшук був очікуваним, і федеральні правоохоронні органи та юридична команда Пенса узгодили точний час у п’ятницю, 10 лютого.

Зазначено, що зараз колишній топпосадовець перебуває перебуває в Каліфорні, однак його адвокат знаходиться в будинку в Індіані, поки правоохоронці проводять обшуки.

За інформацією видання, очікується, що найближчими днями ФБР також проведе обшук в офісі Пенса у Вашингтоні, округ Колумбія.