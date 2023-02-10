ФБР проводить обшуки у будинку колишнього віцепрезидента США
Федеральне бюро розслідувань проводить обшуки у будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в Індіані, перевіряючи на наявність будь-яких додаткових секретних матеріалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як повідомляється, обшук був очікуваним, і федеральні правоохоронні органи та юридична команда Пенса узгодили точний час у п’ятницю, 10 лютого.
Зазначено, що зараз колишній топпосадовець перебуває перебуває в Каліфорні, однак його адвокат знаходиться в будинку в Індіані, поки правоохоронці проводять обшуки.
За інформацією видання, очікується, що найближчими днями ФБР також проведе обшук в офісі Пенса у Вашингтоні, округ Колумбія.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у будинку колишнього віцепрезидента США Майка Пенса в штаті Індіана були виявлені документи з грифом "секретно".
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