Общинам вернули услуги по регистрации актов гражданского состояния: Зеленский подписал закон

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин" № 1427-ІХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон упростит украинцам к получению административных услуг - государственной регистрации рождения, брака, смерти - в условиях укрупнения территориальных общин.

В Офисе главы государства отметили, что необходимость принятия этого документа обусловлена закреплением в украинском законодательстве разного объема полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния между различными территориальными общинами.

В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на их базе путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета министров об утверждении территорий теробщин не имеют полномочий в этой сфере.

"Закон, который подписал президент, наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов", - уточняется в сообщении.

Вступление в силу этого закона устраняет негативные последствия укрупнения территориальных общин. Они получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в том числе сохранят доступность услуг и их быстрое предоставления.