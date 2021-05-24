Общинам вернули услуги по регистрации актов гражданского состояния: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский вернул услуги государственной регистрации актов гражданского состояния всем территориальным общинам. Верховная рада приняла этот документ 29 апреля 2021 года.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин" № 1427-ІХ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что закон упростит украинцам к получению административных услуг - государственной регистрации рождения, брака, смерти - в условиях укрупнения территориальных общин.
В Офисе главы государства отметили, что необходимость принятия этого документа обусловлена закреплением в украинском законодательстве разного объема полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния между различными территориальными общинами.
В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на их базе путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета министров об утверждении территорий теробщин не имеют полномочий в этой сфере.
"Закон, который подписал президент, наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов", - уточняется в сообщении.
Вступление в силу этого закона устраняет негативные последствия укрупнения территориальных общин. Они получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в том числе сохранят доступность услуг и их быстрое предоставления.
Напомним, Зеленский 24 мая после инцидента c самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение должно подготовить правительство.
Глава государства также дал поручение определить четкие сроки выплаты финансовой помощи в связи с карантином, а также выплаты больничных и пособия по беременности и родам. Поручение дано на селекторном совещании под председательством президента.