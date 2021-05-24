Громадам повернули послуги з реєстрації актів цивільного стану: Зеленський підписав закон

"Зеленський підписав закон" Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням територіальних громад" № 1427-ІХ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що закон спростить українцям до отримання адміністративних послуг - державної реєстрації народження, шлюбу, смерті - в умовах укрупнення територіальних громад.

В Офісі глави держави відзначили, що необхідність прийняття цього документа обумовлена закріпленням в українському законодавстві різного об'єму повноважень в сфері державної реєстрації актів цивільного стану між різними територіальними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад проводять державну реєстрацію народження, шлюбу, смерті. А міста обласного значення, в тому числі об'єднані і укрупнені територіальні громади, утворені на їх базі шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету міністрів про затвердження територій тергромад не мають повноважень в цій сфері.

"Закон, який підписав президент, наділяє повноваженнями державної реєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міських рад та відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст", - уточнюється в повідомленні.

Вступ в силу цього закону усуває негативні наслідки укрупнення територіальних громад. Вони отримають однакові повноваження в сфері державної реєстрації актів цивільного стану і зможуть забезпечувати важливі потреби своїх жителів, в тому числі збережуть доступність послуг і їх швидке надання.