Общинам разрешили основание лицеев: как это будет происходить

Документ поддержали 334 нардепа.

Согласно закону, учредителем профильного лицея может быть любая община, которая способна на это. Сейчас это может делать только областной совет или городской совет в городах, где проживает более 50 тысяч человек. ОТО позволили выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027 года.

Действующие нормы об образовании предусматривают минимум 4 класса на параллели в лицее. Но это бы ограничивало возможности общин в негусто населенных областях. Поэтому минимальное количество параллельных классов уменьшили до 2 и 3 профилей.

Также в составе лицея будет возможность существования не только 5-12 классов, но и начального звена 1-4 классов. Без этой нормы многие общины имели бы проблемы с разделением звеньев. Ведь с образовательной точки зрения лучше отделить старшую профильную школу.

Закон поручает Кабинету министров закладывать средства в бюджетах ближайших лет на формирование обособленной сети. Община, которая способна построить лицей или разделить учебные процессы, получит средства от государства.

Кроме того, дошкольным учреждениям образования разрешили быть структурными подразделениями начальной школы и гимназии. Вместе с тем обязательным является размещение детей в отдельном здании или по отдельным входам, чтобы потоки детей не пересекались.