Громадам дозволили заснування ліцеїв: як це відбуватиметься

Документ підтримали 334 нардепи.

Згідно з законом, засновником профільного ліцею може бути будь-яка громада, яка спроможна на це. Наразі це може робити тільки обласна рада або міська рада в містах, де мешкає понад 50 тисяч осіб. ОТГ дозволили виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року.

Чинні норми про освіту передбачають мінімум 4 класи на паралелі в ліцеї. Але це б обмежувало можливості громад в негусто населених областях. Тому мінімальну кількість паралельних класів зменшили до 2 і 3 профілів.

Також у складі ліцею буде можливість існування не лише 5-12 класів, але й початкової ланки 1-4 класів. Без цієї норми багато громад мали б проблеми з розділенням ланок. Адже з освітньої точки зору краще відокремити старшу профільну школи.

Закон доручає Кабінету міністрів закладати кошти в бюджетах найближчих років на формування відокремленої мережі. Громада, яка спроможна побудувати ліцей або розділити навчальні процеси, отримає кошти від держави.

Крім того, дошкільним закладам освіти дозволили бути структурними підрозділами початкової школи та гімназії. Разом з тим обов’язковим є розміщення дітей в окремій будівлі або за окремими входами, щоб потоки дітей не перетиналися.