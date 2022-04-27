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Общие потери экономики Украины из-за войны колеблются от 564 до 600 млрд долларов, - Ермак

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Среда 27 апреля 2022 01:17
Общие потери экономики Украины из-за войны колеблются от 564 до 600 млрд долларов, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что общие потери экономики Украины (прямые и косвенные) из-за войны колеблются от 564 до 600 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

По его словам, общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры достигла почти 88 млрд долларов. Но это данные на основе публичных источников.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 3,1 млрд долларов.

Ермак отметил, что, по состоянию на сегодняшний день разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тысячи километров дорог, 32 тысячи квадратных метров жилого фонда.

Кроме того, повреждены или разрушены - 535 детских садов, 866 учреждений среднего, высшего и высшего образования, 231 медучреждение, 173 завода и предприятия, не менее 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта.

Напомним, Ермак призвал предоставить Украине реальные гарантии безопасности вместо заверений.

Ранее Ермак ответил России на намерение захватить юг Украины.

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Война России против Украины Андрей Ермак
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