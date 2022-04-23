Ермак призвал предоставить Украине реальные гарантии безопасности вместо заверений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чиновника .

Ермак призвал иностранные государства прекратить заверять без реальных действий. Он также отверг идею нового меморандума после военных преступлений РФ в Буче, Одессе, Мариуполе и других населенных пунктах.

"Украине нужны реальные гарантии безопасности. Будапешта-2 не будет. Тот, кто стремится к этому, несмотря на Бучу, Одессу, Мариуполь, несмотря на боль других городов, несмотря на тысячи убитых, замученных, изнасилованных людей, детей, нет или ума, или сердца", – написал руководитель Офиса президента.