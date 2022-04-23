Ермак призвал предоставить Украине реальные гарантии безопасности вместо заверений
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал мир предоставить реальные гарантии безопасности Украины после серии военных преступлений РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чиновника.
Ермак призвал иностранные государства прекратить заверять без реальных действий. Он также отверг идею нового меморандума после военных преступлений РФ в Буче, Одессе, Мариуполе и других населенных пунктах.
"Украине нужны реальные гарантии безопасности. Будапешта-2 не будет. Тот, кто стремится к этому, несмотря на Бучу, Одессу, Мариуполь, несмотря на боль других городов, несмотря на тысячи убитых, замученных, изнасилованных людей, детей, нет или ума, или сердца", – написал руководитель Офиса президента.
Годі «assurances». Україні потрібні реальні гарантії безпеки. Будапешта-2 не буде. Той, хто прагне цього попри Бучу, Одесу, Маріуполь, попри біль інших міст, попри тисячі вбитих, закатованих, зґвалтованих людей, дітей, не має або розуму, або серця. Чи просто підтримує ці злочини.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 23, 2022
К слову, президент Зеленский назвал главные пункты переговоров с Россией.
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