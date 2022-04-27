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Загальні втрати економіки України через війну досягають 600 млрд доларів, - Єрмак

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Середа 27 квітня 2022 01:17
Загальні втрати економіки України через війну досягають 600 млрд доларів, - Єрмак Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що загальні втрати економіки України (прямі і непрямі) через війну коливаються від 564 до 600 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал чиновника.

За його словами, загальна сума прямого задокументованого збитку інфраструктури досягла майже 88 млрд доларів. Але це дані на основі публічних джерел.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування і пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 3,1 млрд доларів.

Єрмак зазначив, що, станом на сьогодні зруйновані або захоплені щонайменше 23 тисячі кілометрів доріг, 32 тисячі квадратних метрів житлового фонду.

Крім того, пошкоджені або зруйновані - 535 дитячих садків, 866 установ середньої, вищої та вищої освіти, 231 медустанова, 173 заводи і підприємства, не менше 75 адміністративних будівель, 277 мостів і мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів і 2 порти.

Нагадаємо, Єрмак закликав надати Україні реальні гарантії безпеки замість запевнень.

Раніше Єрмак відповів Росії на намір захопити південь України.

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