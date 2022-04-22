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"У нас есть собственные сценарии защиты": Ермак ответил России на намерение захватить юг Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 22 апреля 2022 12:48
"У нас есть собственные сценарии защиты": Ермак ответил России на намерение захватить юг Украины Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявление российской армии относительно намерений захватить Донбасс и юг нашей страны. Он заявил, что Украина имеет собственные сценарии защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

Он также отметил, что у Кремля уже было "немало планов", но они были разрушены Украиной.

"Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что немало планов кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа", - написал Ермак.

Предыстория

Напомним, сегодня в России назвали цели второго этапа так называемой "специальной операции". Там заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и югом Украины и добавили, что вторая фаза "спецоперации" якобы началась буквально два дня назад и цель ее - создать сухопутный коридор в Крым.

При этом российская армия назвала очередную цель захвата юга Украины, там объяснили это якобы даст "Вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

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