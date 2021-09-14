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Громадський транспорт з початку року подорожчав на 25%: в яких містах платять більше

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 15:17
Громадський транспорт з початку року подорожчав на 25%: в яких містах платять більше Фото: міський транспорт в Україні подорожчав на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-серпень 2021 року. Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли за вісім місяців на 24,7% - з 5,5 гривень до 6,9 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду в Івано-Франківській області, де квиток подорожчав на 66,7% з 6,0 гривень до 10,0 гривень і Львівській області, де квиток подорожчав на 42,9% з 7,0 гривень до 10 гривень.

Далі йдуть Донецька область (подорожчання на 39,5% до 9,5 гривень) і Вінницька область (подорожчання на 85,6% до 8,0 гривень). У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду у Волинській, Сумській (4,0 гривень) та Херсонській областях (3,1 гривень). Дані по Закарпатській області відсутні.

Громадський транспорт з початку року подорожчав на 25%: в яких містах платять більше

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік проїзд в міському транспорті подорожчав 7,8% - з 5,1 гривень до 5,5 гривень

За даними Держстату, проїзд в міському транспорті за 2019 рік в середньому по Україні подорожчав 15,9% - з 4,4 гривень до 5,1 гривень.

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Державна служба статистики
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