Госстат обновил рейтинг стоимости проезда в областях Украины

Фото: автобус в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего, как и в прошлом году, стоит проезд в Киеве

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, проезд в городском транспорте за год подорожал 15,9% - с 4,4 грн до 5,1 грн.

В то же время, бензин А-95 подешевел за год на 7,7% до 28,1 грн за литр, бензин А-92 на 7,9% до 27,0 грн, газ сжиженный для автомобилей на 13,8% до 12,5 грн.

По данным Госстата, самая высокая стоимость проезда в Киеве - 8,0 грн з билет. Далее идут Харьковская (6,6 грн) и Донецкая области (6,4 грн).

Самая низкая стоимость проезда в Житомирской (3,5 грн), Черкасской (3,0 грн) и Херсонской областях (2,5 грн). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Цены на проезд, грн за билет, декабрь 2019 года:

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средние цены на проезд в городском транспорте за 2018 год выросли 42,3% - с 3,1 грн до 4,4 грн за билет. В то же время, бензин А-95 подорожал за 2018 год на 8,1% до 30,4 грн за литр, бензин А-92 на 7,4% до 29,3 грн, газ сжиженный для автомобилей на 14,4% до 14,5 грн. Таким образом, цены на проезд в городском транспорте за 2018 год выросли в пять раз больше бензина.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем цены снизились на 0,2%. По данным Государственной службы статистики, за год (декабрь к декабрю) инфляция составила 4,1%.