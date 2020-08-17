Общенациональная забастовка в Беларуси и новый антирекорд по коронавирусу в Украине: новости за выходные

В Беларуси объявлена общенациональная забастовка, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выдачу "вагнеровцев" России, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по коронавирусу. Подробнее о том, что произошло на выходных, 15- 16 августа, - в материале РБК-Украина

Ситуация в Беларуси: подробности

Зеленский отреагировал на выдачу "вагнеровцев" России

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выдачу России боевиков частной военной компании "Вагнера", которых задержали под Минском.

"Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.", - заявил Зеленский.

По его словам, выданные России боевики вернутся к "распространению войны", а последствия этого "будут трагическими". Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Новый антирекорд: в Украине за сутки более 1800 случаев COVID-19

В Украине зафиксировали новый антирекорд относительно суточного выявления COVID-19 – 15 августа в стране заявили о 1 847 случаев за 24 часа. Больше всего инфицированных в Харьковской, Черновицкой областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Также за сутки умерли 33 человека.

Ляшко о возможном переносе выборов: если 50% территории будет в "красной зоне"

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может повлиять на проведение местных выборов. В частности, власти могут принять решение о переносе их с октября 2020 года на более поздние сроки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что сегодня Украина поделена на так называемые территории эпидемиологической опасности.

Под Киевом ночью сожгли автомобиль программы "Схемы"

В Броварах Киевской области подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях". Инцидент произошел возле дома водителя.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

По его словам, последний материал с этой машиной снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.

В Луцке 41-летняя украинка родила уже 17-го ребенка (фото)

В Луцке у 41-летней женщины родился уже 17-й ребенок - девочку решили назвать Лианой. Мать-героиню поместили в стационар Волынского областного перинатального центра за неделю до родов.

По словам гендиректора медучреждения Ирины Горавской, 17-е роды - это риск кровотечения и различных осложнений. "К счастью, все прошло замечательно. Мамочка даже не ожидала, что все так легко пройдет. Сначала в новорожденной девочки диагностировали желтуху. Но вскоре мама и ребенок были помещены в одну палату. Ребенок перешел на грудное вскармливание, хорошо набирает вес. И если все будет хорошо, к концу недели их можно будет отпустить домой", - рассказала она.

Сейчас Галину и новорожденную дочь ждут дома в селе Седлище муж, дети и даже двое внуков. Женщина признается, прижав к груди новорожденную дочь: "Я так счастлива!"