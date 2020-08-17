Загальнонаціональний страйк у Білорусі та новий антирекорд по коронавірусу в Україні: новини за вихідні

В Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк, президент України Володимир Зеленський відреагував на видачу "вагнерівців" Росії, в Україні зафіксували черговий антирекорд по коронавірусу. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 15- 16 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Ситуація в Білорусі: подробиці

Зеленський відреагував на видачу "вагнерівців" Росії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на видачу Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яких затримали під Мінськом.

"Це погана історія. Історія, в якій явно нехтували довірою, об'єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків. Вважаємо таке рішення, м'яко кажучи, несправедливим і таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги.", - заявив Зеленський.

За його словами, видані Росії бойовики повернуться до "поширення війни", а наслідки цього "будуть трагічними".

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

Новий антирекорд: в Україні за добу понад 1800 випадків COVID-19

В Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19 – 15 серпня в країні заявили про 1 847 випадків за 24 години. Найбільше інфікованих в Харківській, Чернівецькій областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.

Також за добу померли 33 людини.

Ляшко про можливе перенесення виборів: якщо 50% території буде в "червоній зоні"

Погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може вплинути на проведення місцевих виборів. Зокрема, влада може прийняти рішення про перенесення їх з жовтня 2020 року на більш пізні терміни.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що сьогодні Україна поділена на так звані території епідеміологічної небезпеки.

Під Києвом вночі спалили автомобіль програми "Схеми"

Вночі в Броварах Київської області підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях". Інцидент стався біля будинку водія.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач.

За його словами, останній матеріал з цією машиною знімали для випуску програми про перших осіб держави, які порушують ПДР.

У Луцьку 41-річна українка народила вже 17-ту дитину (фото)

У Луцьку у 41-річної жінки народилася вже 17-та дитина - дівчинку вирішили назвати Ліаною. Мати-героїню помістили в стаціонар Волинського обласного перинатального центру за тиждень до пологів.

За словами гендиректора медустанови Ірини Горавської, 17-е пологи - це ризик кровотечі та різних ускладнень. "На щастя, все пройшло чудово. Мамочка навіть не очікувала, що все так легко мине. Спочатку в новонародженої дівчинки діагностували жовтяницю. Та невдовзі мама і дитина були поміщені в одну палату. Дитинка перейшла на грудне вигодовування, добре набирає вагу. І якщо все буде добре, до кінця тижня їх можна буде відпустити додому", - розповіла вона.

Зараз Галину і новонароджену дочку чекають вдома в селі Седлище чоловік, діти та навіть двоє онуків. Жінка зізнається, притиснувши до грудей новонароджену дочку: "Я така щаслива!".