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Общее количество жертв обстрелов общежитий Харькова возросло

Фото: общее количество жертв в результате обстрелов общежитий Харькова возросло (dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Вследствие обстрела оккупантами общежития в Салтовском районе Харькове погибли 16 человек. Еще 5 человек погибли в результате атаки по общежитию в Слободском районе города.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина.

"По Салтовскому району уже 16 погибших и 22 пострадавших. Два последних трупа - женщина 50 лет, переселенка из Кулиничей, последний - сильно обгоревший, предположительно мужчина, более точно устанавливается", - сказал он.

Также Чубенко сообщил, что спасательные работы в Слободском район завершились. Всего погибло 5 человек, еще 22 получили телесные повреждения. Он отметил, что последним из-под завалов в этом здании достали 39-летнего мужчину.

Напомним, вечером 17 августа в Салтовском районе Харькове раздались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли общежитие, а среди пострадавших есть люди с нарушениями слуха.

Утром 18 августа россияне обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова. На одном из мест попадания вспыхнул пожар.

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Харьков