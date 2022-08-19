Общее количество жертв обстрелов общежитий Харькова возросло

Вследствие обстрела оккупантами общежития в Салтовском районе Харькове погибли 16 человек. Еще 5 человек погибли в результате атаки по общежитию в Слободском районе города.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина .

"По Салтовскому району уже 16 погибших и 22 пострадавших. Два последних трупа - женщина 50 лет, переселенка из Кулиничей, последний - сильно обгоревший, предположительно мужчина, более точно устанавливается", - сказал он.

Также Чубенко сообщил, что спасательные работы в Слободском район завершились. Всего погибло 5 человек, еще 22 получили телесные повреждения. Он отметил, что последним из-под завалов в этом здании достали 39-летнего мужчину.