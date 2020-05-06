Общая задолженность НАЭК "Энергоатом" составляет 16 млрд гривен

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Из этой суммы 11 млрд гривен - задолженность старого рынка

Врио президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что общая задолженность предприятия на сегодня составляет 16 млрд гривен. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, из этой суммы 11 млрд гривен - задолженность старого рынка и около 5 млрд гривен - недопоступления за последние три месяца.

"Мы физически не сможем производить электроэнергию, если будет задолженность", - пояснил Котин.

Кроме того, врио президента объяснил остановку двух энергоблоков.

"Баланс энергорынка такой, что необходимо уменьшение генерации атомных станций. Такое решение было принято и это требует, на период карантинных мероприятий, остановить еще два реактора, дополнительно к Запорожскому", - отметил он.

По словам Котина, предприятие постарается использовать это время для плановых ремонтов и вывода блоков в резерв с возможностью выхода на производственные мощности в течение двух дней.

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды поручило "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют.

Как писало РБК-Украина, кризис в украинской энергетике не ограничивается проблемами угольной отрасли. "Энергоатом" испытывает трудности с выплатами зарплаты, в компании формируется налоговая задолженность и долг по оплате ядерного топлива.