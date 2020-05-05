"Энергоатому" поручили изучить возможность майнинга криптовалют, - нардеп

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Минэнерго ищет рынки сбыта произведенной на АЭС электроэнергии

Министерство энергетики и защиты окружающей среды поручило "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поручение министерства, которое в своем Facebook опубликовал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

В частности, министерство поручило Директорату развития энергетики и атомной промышленности "Энергоатома" проработать нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют. Целью данного поручения назвали обеспечение дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной на АЭС.

Фото: поручение "Энергоатому" (facebook.com/geo.ya.1)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что кризис в украинской энергетике не ограничивается проблемами угольной отрасли. В частности, государственный "Энергоатом" испытывает сложности с выплатами зарплаты, у компании формируется налоговая задолженность и долг по оплате ядерного топлива.

Отметим, в июле 2019 года Служба безопасности Украины заблокировала незаконный майнинг криптовалюты на Южно-Украинской АЭС. Сотрудники АЭС разместили компьютерное оборудование с доступом к Интернету, в результате чего произошло разглашение государственной тайны.

Осенью прошлого года Министерство цифровой трансформации предложило ввести налог на криптовалюты.