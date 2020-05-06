Загальна заборгованість НАЕК "Енергоатом" становить 16 млрд гривень

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Із цієї суми 11 млрд гривень - заборгованість старого ринку

Т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що загальна заборгованість підприємства на сьогодні становить 16 мільярдів гривень. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, із цієї суми 11 мільярдів гривень - заборгованість старого ринку і близько 5 мільярдів гривень - недонадходження за останні три місяці.

"Ми фізично не зможемо виробляти електроенергію, якщо буде заборгованість", - пояснив Котін.

Крім того, т.в.о. президента пояснив зупинку двох енергоблоків.

"Баланс енергоринку такий, що необхідне зменшення генерації атомних станцій. Таке рішення було ухвалене і це потребує, на період карантинних заходів, зупинити ще два реактори, додатково до Запорізького", - зазначив він.

За словами Котіна, підприємство постарається використати цей час для планових ремонтів і виведення блоків у резерв з можливістю виходу на виробничі потужності протягом двох днів.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища доручило "Енергоатому" вивчити можливість майнінгу криптовалют.

Як писало РБК-Україна, криза в українській енергетиці не обмежується проблемами вугільної галузі. "Енергоатом" зазнає труднощів з виплатами зарплати, в компанії формується податкова заборгованість і борг по оплаті ядерного палива.