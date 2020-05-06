ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Загальна заборгованість НАЕК "Енергоатом" становить 16 млрд гривень

Новини » Енергетика     06.05.2020 - 10:54
Загальна заборгованість НАЕК "Енергоатом" становить 16 млрд гривень
Иллюстративное фото (webscreenshot google.com.ua/maps)

Із цієї суми 11 млрд гривень - заборгованість старого ринку

Т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що загальна заборгованість підприємства на сьогодні становить 16 мільярдів гривень. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, із цієї суми 11 мільярдів гривень - заборгованість старого ринку і близько 5 мільярдів гривень - недонадходження за останні три місяці.

"Ми фізично не зможемо виробляти електроенергію, якщо буде заборгованість", - пояснив Котін.

Крім того, т.в.о. президента пояснив зупинку двох енергоблоків.

"Баланс енергоринку такий, що необхідне зменшення генерації атомних станцій. Таке рішення було ухвалене і це потребує, на період карантинних заходів, зупинити ще два реактори, додатково до Запорізького", - зазначив він.

За словами Котіна, підприємство постарається використати цей час для планових ремонтів і виведення блоків у резерв з можливістю виходу на виробничі потужності протягом двох днів.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища доручило "Енергоатому" вивчити можливість майнінгу криптовалют.

Як писало РБК-Україна, криза в українській енергетиці не обмежується проблемами вугільної галузі. "Енергоатом" зазнає труднощів з виплатами зарплати, в компанії формується податкова заборгованість і борг по оплаті ядерного палива.

Рада може вийти з карантину 18 травня Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР 
Новини України ЭнергоатомзадолженностьВерховна Рада
News
On Top