В обсерватории Киева обнаружили два источника радиации

В Центральной геофизической обсерватории в Киеве обнаружили два источника радиации. Об этом говорится в сообщении Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Сообщается, что накануне в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории на проспекте Науки зафиксировали повышение радиационного фона.

"В связи с этим сообщаем: повышение естественного радиационного фона не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора, находящегося на территории Института ядерных исследований НАН Украины, а любая информация в отношении этого является неправдивой", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, превышение фона зафиксировано из-за источника ионизирующего излучения, который находится в конструкции здания, построенного еще в 1987 году.

"Уровень излучения в помещении, где обнаружен источник, составляет 500 - 600 мкЗв / час, в соседней комнате - 100 - 170 мкЗв/час. Допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева - 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди", - говорится в сообщении.

При обследовании прилегающих территорий специалисты обнаружили еще один источник ионизирующего излучения. По предварительным данным уровень его излучения составляет 480 мкЗв/час. Для окружающей среды угрозы нет.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении источника радиации в Одесской области. В частности, в ходе планового контроля на научно-производственном предприятии в Южном обнаружили предметы, который были источником ионизирующего излучения.