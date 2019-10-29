В обсерваторії Києва виявили два джерела радіації

У Центральній геофізичній обсерваторії в Києві виявили два джерела радіації. Про це йдеться в повідомленні Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

Повідомляється, що напередодні в одній з будівлі Центральної геофізичної обсерваторії на проспекті Науки зафіксували підвищення радіаційного фону.

"У зв'язку з цим повідомляємо: підвищення природного радіаційного фону не пов'язане з експлуатацією дослідницького ядерного реактора, що знаходиться на території Інституту ядерних досліджень НАН України, а будь-яка інформація щодо цього є неправдивою", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, перевищення фону зафіксовано через джерело іонізуючого випромінювання, яке знаходиться в конструкції будівлі, побудованій ще в 1987 році.

"Рівень випромінювання в приміщенні, де виявлено джерело, становить 500 - 600 мкЗв / год, у сусідній кімнаті - 100 - 170 мкЗв/год. Допустима норма згідно з контрольними рівнями СЕС Києва - 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для будинків, введених в експлуатацію до 1992 року, в яких можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

При обстеженні прилеглих територій фахівці виявили ще одне джерело іонізуючого випромінювання. За попередніми даними рівень його випромінювання становить 480 мкЗв/год. Для навколишнього середовища загрози немає.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про виявлення джерела радіації в Одеській області. Зокрема, в ході планового контролю на науково-виробничому підприємстві в Южному виявили предмети, що були джерелом іонізуючого випромінювання.