ОБСЄ зібралася на спецзасідання через масовані російські удари по Україні

Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 15 січня, ОБСЄ у Відні на спеціальному засіданні розглянула масовані комбіновані удари Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в X.

"Сьогодні на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні було розглянуто питання про масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України. Засідання було скликано на вимогу України", - йдеться у його заяві.

Глава МЗС подякував партнерам за засудження триваючого терору РФ, а також за "консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир".

Що передувало

Вчора, 14 січня, Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання ОБСЄ на вимогу Києва. За його словами, причиною стали російські удари по Україні та ігнорування країною-агресоркою мирних ініціатив, що просуваються під егідою США.

Обстріли України

Нагадаємо, зранку 15 січня окупанти атакували Київ дронами. Під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

В ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

Під ворожим вогнем тієї ночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Вдень у вівторок, 13 січня, росіяни атакували енергооб’єкти Запоріжжя. Внаслідок обстрілів поранено двох працівниць обленерго та є знеструмлення значної кількості споживачів.

Вчора, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

