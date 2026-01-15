ОБСЄ зібралася на спецзасідання через масовані російські удари по Україні

"Сьогодні на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні було розглянуто питання про масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України. Засідання було скликано на вимогу України", - йдеться у його заяві.

Глава МЗС подякував партнерам за засудження триваючого терору РФ, а також за "консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир".

Що передувало

Вчора, 14 січня, Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання ОБСЄ на вимогу Києва. За його словами, причиною стали російські удари по Україні та ігнорування країною-агресоркою мирних ініціатив, що просуваються під егідою США.