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В ОБСЕ заявили об обстреле беспилотников СММ на Донбассе

Донбасс, Среда 02 сентября 2020 01:59
В ОБСЕ заявили об обстреле беспилотников СММ на Донбассе
Фото: СММ ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе по дронам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ ведут прицельный огонь, а камеры наблюдения повреждают или уничтожают. Это препятствует работе миссии.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил Марк Этерингтон, заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

По его словам, камеры миссии размещены вдоль всей линии соприкосновения, протяженность которой составляет около 480 км.

"Наши камеры повреждают или в некоторых случаях даже уничтожают. Уже, в некотором смысле, стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь и временами выводят из строя. Очевидно, что эти события неблагоприятно влияют на нашу работу, с учетом того, что мы постоянно и очень четко говорим о том, что мы должны иметь возможность полноценно выполнять все положения нашего мандата без каких-либо ограничений или препятствий", - отметил Этерингтон.

По его словам, миссия ОБСЕ использует три вида беспилотников вдоль линии соприкосновения.

"Наши дроны летают постоянно. Мы можем осуществлять их полеты для мониторинга как локально, в отдельных местах, так и вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в неподконтрольных правительству приграничных районах. Мы используем эти беспилотники, чтобы дополнить работу наших патрулей", - добавил представитель СММ ОБСЕ.

Напомним, боевики отказываются пропускать на оккупированную территорию Донбасса представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений с начала перемирия на Донбассе.

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