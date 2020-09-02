В ОБСЄ заявили про обстріли дронів СММ на Донбасі

Фото: СММ ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)

На Донбасі по дронах Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ ведуть прицільний вогонь, а камери спостереження ушкоджують або знищують. Це перешкоджає роботі місії.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив Марк Етерінгтон, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

За його словами, камери місії розміщені вздовж усієї лінії зіткнення, протяжність якої складає близько 480 км.

"Наші камери ушкоджують або в деяких випадках навіть знищують. Вже, в деякому сенсі, стало звичним, що по наших дронах ведуть прицільний вогонь і часом виводять з ладу. Очевидно, що ці події несприятливо впливають на нашу роботу, з урахуванням того, що ми постійно і дуже чітко говоримо про те, що ми повинні мати можливість повноцінно виконувати всі положення нашого мандата без будь-яких обмежень або перешкод", - зазначив Етерінгтон.

За його словами, місія ОБСЄ використовує три види безпілотників уздовж лінії зіткнення.

"Наші дрони літають постійно. Ми можемо здійснювати їхні польоти для моніторингу як локально, в окремих місцях, так і вздовж всієї лінії зіткнення, в тому числі у непідконтрольних уряду прикордонних районах. Ми використовуємо ці безпілотники, щоб доповнити роботу наших патрулів", - додав представник СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, бойовики відмовляються пропускати на окуповану територію Донбасу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень з початку перемир'я на Донбасі.