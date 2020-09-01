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Боевики не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную территорию

Донбасс, Вторник 01 сентября 2020 13:57
Боевики не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную территорию
Фото: наблюдатели ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Игорь Литвиненко

Боевики отказываются пропускать на оккупированную территорию Донбасса представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Оккупанты аргументируют отказ в пропуске карантинными мерами.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил (ООС).

В штабе отметили, что патрули Миссии ОБСЕ регулярно пытаются попасть на оккупированную территорию.

"Транспортные средства Миссии возвращаются обратно на контролируемую территорию, так и не перейдя линию разграничения, из-за нежелания оккупантов допускать патрули ОБСЕ на временно оккупированную территорию прикрываясь карантинными мероприятиями", - сообщил спикер Государственной погранслужбы Украины в составе ООС Игорь Лизогуб.

Сейчас на Донбассе с украинской стороны открыты три контрольно-пропускных пункта въезда-выезда, однако ежедневный пропуск осуществляется лишь через КПВВ "Станица Луганская". Через пункт пропуска "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение несколько раз в неделю. КПВВ "Марьинка" остается заблокированным со стороны боевиков.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы.

Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений с начала перемирия на Донбассе.

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