Боевики не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную территорию

Фото: наблюдатели ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)

Боевики отказываются пропускать на оккупированную территорию Донбасса представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Оккупанты аргументируют отказ в пропуске карантинными мерами.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил (ООС).

В штабе отметили, что патрули Миссии ОБСЕ регулярно пытаются попасть на оккупированную территорию.

"Транспортные средства Миссии возвращаются обратно на контролируемую территорию, так и не перейдя линию разграничения, из-за нежелания оккупантов допускать патрули ОБСЕ на временно оккупированную территорию прикрываясь карантинными мероприятиями", - сообщил спикер Государственной погранслужбы Украины в составе ООС Игорь Лизогуб.

Сейчас на Донбассе с украинской стороны открыты три контрольно-пропускных пункта въезда-выезда, однако ежедневный пропуск осуществляется лишь через КПВВ "Станица Луганская". Через пункт пропуска "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение несколько раз в неделю. КПВВ "Марьинка" остается заблокированным со стороны боевиков.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы.

Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений с начала перемирия на Донбассе.