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Хуг прокомментировал свое заявление о вмешательстве РФ на Донбассе

Новости » Общество    26.10.2018 - 14:52
Фото: Александр Хуг (uacrisis.org)
Фото: Александр Хуг (uacrisis.org)

Хуг прокомментировал свое заявление, опубликованную американским изданием Foreign Policy

Заявление о том, что якобы наблюдатели ОБСЕ не увидели прямых доказательств вмешательства России и ее военных на Донбассе, которую сделал заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, не отражает его точку зрения. Об этом Хуг сказал в пятницу, 26 октября, во время пресс-брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что важно прояснить некоторые заявления относительно моего интервью журналу Foreign Policy. Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отражает мою точку зрения. Тем временем уже была опубликована исправленная версия. Как вам известно, мы не делаем выводы на основе установленных нами фактов мы не предоставляем доказательств. Установленные миссией факты говорят сами за себя", - заявил Хуг.

Он добавил, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем будет продолжать действие своего мандата в Украине.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину", - сказал он.

Напомним, ранее миссия ОБСЕ в Украине заявила, что слова Александра Хуга в интервью Foreign Policy о якобы отсутствии прямого вмешательства Российской Федерации в ситуацию на Донбассе были неверно истолкованы.

Ранее Хуг отмечал в одном из интервью, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали доказательства вторжения России на территорию Украины.

Хуг рассказал, что наблюдатели ОБСЕ увидели на Донбассе В ОБСЕ зафиксировали ракетный комплекс "Оса" на оккупированной территории
Новости Украины ОБСЕАлександр Хуг
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