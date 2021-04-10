ОБСЕ заявила о новых случаях "глушения" беспилотников на Донбассе

Отмечается, что радиоэлектронное препятствование работе беспилотного аппарата большой дальности, которое повлекло помехи сразу обоих модулей спутникового позиционирования GPS, привело к необходимости аварийной посадки.

"Теперь аппарат будет нуждаться в полной технической инспекции, прежде чем его можно будет использовать снова. В ходе полета, который длился от 20 часов 8 апреля до момента аварийной посадки в 2:31 9 апреля, беспилотный аппарат испытывал такие препятствия несколько раз", - говорится в сообщении.

7 апреля беспилотный аппарат миссии подвергся помехам сигнала еще во время подготовки к полету на уровне земли, что мешало его безопасной работе.

"Впервые, с тех пор как миссия начала работу БПЛА дальнего радиуса действия в октябре 2014 года, поднять беспилотник не удалось из-за помехи", - подчеркнули в ОБСЕ.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация специально провоцирует обострение ситуации на Донбассе. Таким образом Москва хочет оценить готовность Украины и ее партнеров противостоять российской агрессии.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала года на Донбассе погибло 26 украинских бойцов. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина вернулась к необходимости устанавливать перемирие.