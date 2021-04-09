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РФ провоцирует эскалацию на Донбассе, чтобы оценить реакцию Украины и ее партнеров, - ГУР

Новина українською → Донбасс, Пятница 09 апреля 2021 15:41
РФ провоцирует эскалацию на Донбассе, чтобы оценить реакцию Украины и ее партнеров, - ГУР Фото: Россия изучает готовность Украины и партнеров противостоять агрессии (sfunction.mil.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация специально провоцирует обострение ситуации на Донбассе. В такой способ Москва хочет оценить готовность Украины и ее партнеров противостоять российской агрессии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отметили, что Россия наращивает гибридную агрессию против Украины, комбинируя силовые и пропагандистские формы.

"На этой неделе агрессором интенсивно распространялись видеоматериалы о движении российских эшелонов с военной техникой в ​​сторону границы с Украиной, демонстрировались пролеты российских боевых вертолетов и самолетов, и их готовность к немедленному применению", - сообщили разведчики.

Также оккупационные администрации "настойчиво рекомендовали" жителям ОРДЛО держать все документы при себе на случай "стремительного обострения ситуации по вине Украины" и распространяли слухи о якобы планировании эвакуации пожилых, женщин и детей на территорию Ростовской области.

"Таким образом Россия специально провоцировала обострение региональной обстановки с целью определения реакции Украины и ее партнеров для оценки готовности совместно противостоять российской вооруженной агрессии", - сообщили в ГУР.

Напомним, ранее у Путина заявили об угрозе повторения на Донбассе трагедии в Сребренице.

Также РБК-Украина писало, в Кремле назвали Украину "взрывоопасным регионом". Из-за этого Россия и стягивает свои силы к украинской границе.

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