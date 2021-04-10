ОБСЕ заявила о новых случаях "глушения" беспилотников на Донбассе

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о новых случаях "глушения" беспилотных аппаратов на Донбассе. Для аппарата была создана аварийная ситуация.

Отмечается, что радиоэлектронное препятствование работе беспилотного аппарата большой дальности, которое повлекло помехи сразу обоих модулей спутникового позиционирования GPS, привело к необходимости аварийной посадки.

"Теперь аппарат будет нуждаться в полной технической инспекции, прежде чем его можно будет использовать снова. В ходе полета, который длился от 20 часов 8 апреля до момента аварийной посадки в 2:31 9 апреля, беспилотный аппарат испытывал такие препятствия несколько раз", - говорится в сообщении.

7 апреля беспилотный аппарат миссии подвергся помехам сигнала еще во время подготовки к полету на уровне земли, что мешало его безопасной работе.

"Впервые, с тех пор как миссия начала работу БПЛА дальнего радиуса действия в октябре 2014 года, поднять беспилотник не удалось из-за помехи", - подчеркнули в ОБСЕ.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация специально провоцирует обострение ситуации на Донбассе. Таким образом Москва хочет оценить готовность Украины и ее партнеров противостоять российской агрессии.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала года на Донбассе погибло 26 украинских бойцов. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина вернулась к необходимости устанавливать перемирие.