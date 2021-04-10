ОБСЄ заявила про нові випадки "глушіння" безпілотників на Донбасі

Моніторингова місія ОБСЄ повідомила про нові випадки "глушіння" безпілотних апаратів на Донбасі. Для апарату була створена аварійна ситуація.

Зазначається, що радіоелектронне перешкоджання роботі безпілотного апарата великої далекосяжності, яке спричиняло перешкоди сигналу відразу обох модулів супутникового позиціювання GPS, призвело до необхідності його аварійної посадки.

"Тепер апарат буде потребувати повної технічної інспекції, перш ніж його можна буде використовувати знову. У перебігу польоту, що тривав від 20-ї години 8 квітня до моменту аварійної посадки о 2:31 9 квітня, безпілотний апарат зазнавав таких перешкод кілька разів", - йдеться у повідомленні.

7 квітня безпілотний апарат місії зазнав перешкод сигналу ще під час підготовки до польоту на рівні землі, що завадило його безпечній роботі.

"Уперше, відколи місія розпочала роботу БПЛА дальнього радіуса дії в жовтні 2014 року, підняти безпілотник не вдалося через перешкоди сигналу", - наголосили в ОБСЄ..

РБК-Україна писало, що Російська Федерація спеціально провокує загострення ситуації на Донбасі. В такий спосіб Москва хоче оцінити готовність України та її партнерів протистояти російській агресії.

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