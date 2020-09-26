В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских на Донбассе с начала перемирия

Фото: наблюдатели ОБСЕ на Донбассе (osce.usmission.gov)

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе 27 июля не зафиксировала ни одного погибшего среди гражданского населения. Еще пять местных жителей получили ранения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что люди пострадали в результате срабатывания взрывоопасных предметов. В то же время, восьмую неделю подряд СММ не получала сообщений о жертвах среди гражданского населения или повреждения гражданских объектов в результате обстрелов из легкого или тяжелого вооружения.

"Миссия подтвердила сообщение о шести жертвах среди гражданского населения (в том числе одном погибшем) вследствии срабатывания взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Общее количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 70 человек: 10 погибших и 60 раненых.

Напомним, накануне в ООН заявили, что с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Более 7000 мирных жителей получили ранения.

РБК-Украина писало, что в городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон.