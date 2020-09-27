В ОБСЄ помітили бойовиків з пов’язками "СЦКК" на ділянках розведення

Фото: СММ ОБСЄ (facebook.com-oscesmm)

Бойовики із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК" минулої доби продовжували незаконно перебувати на ділянках розведення сил у Станиці Луганській. Також їх помітили біля ділянки розведення в районі Золотого.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

У межах ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили 2 членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК") між новим прольотом мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) та блокпостом збройних формувань південніше мосту.

Крім того, поблизу блокпоста російських збройних формувань на південь від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) команда СММ бачила 6 бойовиків із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК", троє з яких зайшли вглиб ділянки розведення приблизно на 350 м на північ від її південного краю і повернулися назад.

"Орієнтовно за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення патруль місії бачив 42 робітників, які за допомогою важкої будівельної техніки здійснювали роботи обабіч автошляху Т1316, зокрема засипали гравій та проводили вирівнювання поверхні, а також вели розкопувальні роботи для встановлення пластмасових труб", - повідомили в СММ.

Нагадаємо, спостерігачі СММ ОБСЄ з початку встановлення режиму припинення вогню 27 липня нарахували понад тисячу порушень перемир'я.

Крім того, СММ ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі 27 липня зафіксувала одного загиблого серед цивільного населення. Ще п'ять місцевих жителів отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що в місті Щастя Луганської області почалося будівництво нового пункту пропуску через лінію розмежування сторін.