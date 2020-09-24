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В Луганской области начали строительство нового КПВВ

Счастье, Четверг 24 сентября 2020 20:28
В Луганской области начали строительство нового КПВВ
Фото: строительство КПВВ "Счастье" (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала - обустраивается пешеходное сообщение, потом - автомобильное.

К строительству привлечены личный состав Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец.

Уже расчищен площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модули.

Открытие нового КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября 2020 года. Ожидаемая пропускная способность - 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

Напомним, во время заседания ТКГ договорились об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе до 10 ноября

Ранее сообщалось, что на двух КПВВ на Донбассе до конца года откроют сервисные центры.

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