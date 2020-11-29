ОБСЕ заметила три поезда у границы с Россией на Донбассе

Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

В четверг, 26 ноября, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал три поезда на временно оккупированной территории Донбасса у границы с Россией. В частности был замечен сдвоенный дизельный локомотив и 50 пустых вагонов для угля.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В 21:43 примерно в 2,5 км северо-западнее н. п. Квашино и ориентировочно в 10 км к юго-западу от границы с РФ этот БПЛА обнаружил поезд в составе сдвоенного дизельного локомотива и 50 пустых вагонов для угля, который двигался на северо-запад по направлению от границы.

В 21:44 этот поезд проехал мимо другого локомотива (для перевозки поездов, которыми транспортируют уголь) без вагонов, двигавшийся на юго-восток в направлении границы с Россией.

Согласно Миссии, первый поезд продолжил движение на северо-запад, пока в 22:22 остановился на железнодорожной станции в оккупированном Иловайске.

"В 23:51 примерно за 8,5 км восточно-юго-востоку от н.п Вознесеновка (быв. Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км юго-восточнее Луганска) этот БПЛА обнаружил поезд (по оценке, в составе дизельного локомотива и неустановленной количества вагонов), который двигался на юго-восток в направлении границы и выехал за пределы Украины в 00:01 27 ноября ", - говорится в отчете.

Ранее РБК-Украина писало, что за минувшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и пять нарушений в Луганской. В то же время за предыдущий отчетный период в Донецкой области было зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня.

В то же время в ООС сообщали, что за минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушали режим прекращения огня.