ОБСЄ помітила три поїзди біля кордону з Росією на Донбасі

Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

В четвер, 26 листопада, безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував три поїзди на тимчасово окупованій території Донбасу біля кордону з Росією. Зокрема був помічений здвоєний дизельний локомотив та 50 порожніх вагонів для вугілля.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ.

О 21:43 приблизно за 2,5 км на північний захід від н. п. Квашине й орієнтовно за 10 км на північний захід від кордону з РФ цей БПЛА виявив потяг у складі здвоєного дизельного локомотива та 50 порожніх вагонів для вугілля, що рухався на північний захід із напрямку від кордону.

О 21:44 цей потяг проїхав повз інший локомотив (для перевезення потягів, якими транспортують вугілля) без вагонів, що рухався на південний схід у напрямку кордону з Росією.

Згідно з Місією, перший потяг продовжив рух на північний захід, доки о 22:22 зупинився на залізничній станції в окупованому Іловайську.

"О 23:51 приблизно за 8,5 км на східно-південний схід від н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) цей БПЛА виявив потяг (за оцінкою, у складі дизельного локомотива та невстановленої кількості вагонів), який рухався на південний схід у напрямку кордону та виїхав за межі України о 00:01 27 листопада", - йдеться у звіті.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу СММ ОБСЄ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та п’ять порушень в Луганській. Водночас за попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню.

Водночас в ООС повідомляли, що за минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушували режим припинення вогню.