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ОБСЕ зафиксировала 24 нарушения режима "тишины" на Донбассе за сутки

Донбасс, Воскресенье 29 ноября 2020 03:55
ОБСЕ зафиксировала 24 нарушения режима "тишины" на Донбассе за сутки
Фото: Ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

За минувшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и пять нарушений в Луганской. В то же время за предыдущий отчетный период на Донетчине было зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, на Донетчине было зафиксировано 12 взрывов неопределенного происхождения; почти все нарушения произошли в районах возле Донецкой фильтровальной станции.

В Луганской области Миссия зафиксировала пять взрывов неопределенного происхождения в районах на юго-западе от н. п. Голубовка.

Отдельно отмечается, что наблюдатели Миссии продолжали фиксировать боевиков с нарукавными повязками "СЦКК" на участках разведение сил и средств.

Кроме того, на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская команда СММ видела четырех членов вооруженных формирований.

За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушали режим прекращения огня.

На этой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.

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