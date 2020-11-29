ОБСЕ зафиксировала 24 нарушения режима "тишины" на Донбассе за сутки

Фото: Ситуация на Донбассе (РБК-Украина)

За минувшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и пять нарушений в Луганской. В то же время за предыдущий отчетный период на Донетчине было зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, на Донетчине было зафиксировано 12 взрывов неопределенного происхождения; почти все нарушения произошли в районах возле Донецкой фильтровальной станции.

В Луганской области Миссия зафиксировала пять взрывов неопределенного происхождения в районах на юго-западе от н. п. Голубовка.

Отдельно отмечается, что наблюдатели Миссии продолжали фиксировать боевиков с нарукавными повязками "СЦКК" на участках разведение сил и средств.

Кроме того, на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская команда СММ видела четырех членов вооруженных формирований.

За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушали режим прекращения огня.

На этой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.