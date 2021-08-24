В сторону оккупированных территорий Донбасса запустили флаги Украины. Боевики хотели их сбить
Фото: на оккупированную территорию Донбасса запустили флаг (Фото facebook.com/pressjfo.news)
Украинские военные вместе с жителями Донецкой и Луганской областей и волонтерами провели акцию ко Дню флага и Дню независимости Украины. В сторону оккупированных территорий Донбасса запустили сине-желтые флаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ООС.
"Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ "Счастье". Таким оригинальным образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", - рассказали в штабе.
На эту акцию мгновенно отреагировали пророссийские боевики, попробовав сбить флаги с помощью оружия.
"С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем, им это не удалось", - добавили в командовании ООС.