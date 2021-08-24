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В сторону оккупированных территорий Донбасса запустили флаги Украины. Боевики хотели их сбить

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Донбасс, Вторник 24 августа 2021 18:24
В сторону оккупированных территорий Донбасса запустили флаги Украины. Боевики хотели их сбить Фото: на оккупированную территорию Донбасса запустили флаг (Фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные вместе с жителями Донецкой и Луганской областей и волонтерами провели акцию ко Дню флага и Дню независимости Украины. В сторону оккупированных территорий Донбасса запустили сине-желтые флаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ООС.

"Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ "Счастье". Таким оригинальным образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", - рассказали в штабе.

На эту акцию мгновенно отреагировали пророссийские боевики, попробовав сбить флаги с помощью оружия.

"С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем, им это не удалось", - добавили в командовании ООС.

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ООС Боевики на Донбассе
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