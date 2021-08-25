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ОБСЄ помітила танки, гаубиці та РСЗВ окупантів на Донбасі

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Україна, Середа 25 серпня 2021 05:44
ОБСЄ помітила танки, гаубиці та РСЗВ окупантів на Донбасі Фото: ОБСЄ помітила танки, гаубиці та РСЗВ окупантів на Донбасі ( facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє про порушення відведення військ з боку бойовиків на Донбасі. У Луганській та Донецькій області спостерігали танки, гаубиці, реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 24 серпня.

Місія зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню (невстановленого типу), розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

Три з них помітили, завдяки спостереженню з повітря, на полігоні поблизу н. п. Міусинськ, а 9 - на території об'єкта поблизу н. п. Садовий.

Також за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 35 танків і 21 гаубицю в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей.

На полігоні поблизу н. п. Міусинська помітили 14 танків, 10 самохідних гаубиць і 11 буксируваних гаубиць невстановленого типу. А на полігоні поблизу н.п. Тернове виявили 21 танк.

Крім того, в житлових районах Калинове і Брянки були помічені бронетранспортери, БМП та БТР бойовиків.

Нагадаємо, що на Донбасі на День незалежності України загинув військовий. Ще один український захисник отримав поранення.

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