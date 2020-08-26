ОБСЕ зафиксировало в День Независимости шесть нарушений перемирия на Донбассе

Фото: ООС (РБК-Украина)

Все обстрелы наблюдались в Донецкой области

Специальная миссия ОБСЕ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня 24 августа. Все обстрелы наблюдались в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете специальной миссии ОБСЕ, созданном на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 24 августа 2020 года.

СММ и далее осуществляла мониторинг на участках разведение сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Миссия зафиксировала присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее время.

Напомним, за вчера российские оккупационные войска один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.

Отметим, что на Донбассе погиб один украинский военный из-за неосторожного обращения с оружием.

Кроме того, на Донбассе 24 августа зафиксировано одно нарушение "тишины" со стороны боевиков.

Также сообщалось, что с начала перемирия на Донбассе, с 27 июля, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня.