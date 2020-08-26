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ОБСЄ зафіксувало в День Незалежності шість порушень перемир’я на Донбасі

Донбас, Середа 26 серпня 2020 08:20
ОБСЄ зафіксувало в День Незалежності шість порушень перемир’я на Донбасі
Фото: ООС (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Всі обстріли спостерігались в Донецькій області

Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню 24 серпня. Всі обстріли спостерігались в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ, створеному на підставі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 24 серпня 2020 року.

СММ і далі здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Місія зафіксувала присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній час.

Нагадаємо, за вчора російські окупаційні війська один раз порушили режим "тиші" на Донбасі.

Зазначимо, на Донбасі загинув один український військовий через необережне поводження зі зброєю.

Крім того, на Донбасі 24 серпня зафіксовано одне порушення "тиші" з боку бойовиків.

Також повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі, з 27 липня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню.

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