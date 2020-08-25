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Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Донбасс, Вторник 25 августа 2020 17:53
Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ситуация в районе ООС остается контролируемой

На Донбассе с начала текущих суток вооруженных формирований Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация полностью контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреливали украинские позиции из автоматического станкового гранатомета возле Хутора Вольный.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на всех участках ответственности украинских подразделений режим "тишины" сохраняется в полной мере.

Напомним, на Донбассе погиб один украинский военный из-за неосторожного обращения с оружием.

Кроме того, на Донбассе 24 августа зафиксировано одно нарушение "тишины" со стороны боевиков.

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