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Интервью

В ОБСЕ зафиксировали около 170 взрывов на Донбассе

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 01:01
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня

Участники специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 171 взрыв на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано примерно 230 взрывов. В Луганской области Миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 21 взрыв, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 2 взрыва", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели уточнили сообщения о жертвах среди гражданского населения.

"В больнице в н. п. Голубовка (быв. Кировск, неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) медперсонал сообщил команде СММ, что у них все еще находятся на лечении два пациента, которые получили ранения вследствие взрыва в автобусе 7 июня", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ готова содействовать усилиям для улучшения благополучия населения Донбасса.

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Теги публикации: Донецк, ОБСЕ, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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