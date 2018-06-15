В ОБСЕ зафиксировали около 170 взрывов на Донбассе

ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня

Участники специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 171 взрыв на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано примерно 230 взрывов. В Луганской области Миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 21 взрыв, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 2 взрыва", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели уточнили сообщения о жертвах среди гражданского населения.

"В больнице в н. п. Голубовка (быв. Кировск, неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска) медперсонал сообщил команде СММ, что у них все еще находятся на лечении два пациента, которые получили ранения вследствие взрыва в автобусе 7 июня", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ готова содействовать усилиям для улучшения благополучия населения Донбасса.