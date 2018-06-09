Сегодня вечером было восстановлено функционирование Донецкой фильтровальной станции

Миссия ОБСЕ готова содействовать усилиям для улучшения благополучия населения Донбасса. Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.

"Миссия готова содействовать дальнейшему диалогу и усилиям, необходимым для улучшения благополучия гражданского населения, которое страдает от конфликта в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Как сообщается, благодаря диалогу при содействии миссии ОБСЕ сегодня вечером было восстановлено функционирование Донецкой фильтровальной станции. Так, более 300 тыс. жителей Авдеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов, в случае соблюдения сторонами режима перемирия, получат водопроводную воду.

This evening Donetsk Filtration Station resumed its operations as a result of a dialogue facilitated by the OSCE SMM.... Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 9 червня 2018 р.

Напомним, ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что водоснабжение в Авдеевке (Донецкая область) будет восстановлено к утру 10 июня 2018 года.