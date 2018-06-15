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Інтерв'ю

В ОБСЄ зафіксували близько 170 вибухів на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 01:01
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Учасники спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували 171 вибух на Донбасі. Про це йдеться в звіті місії.

"В Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, при цьому зафіксувавши менше вибухів (близько 150), у порівнянні з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано приблизно 230 вибухів. У Луганській області Місія зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи 21 вибух, в порівнянні з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано 2 вибухи", - йдеться в повідомленні.

Також спостерігачі уточнили повідомлення про жертв серед цивільного населення.

"У лікарні в н. п. Голубівка (кол. Кіровськ, непідконтрольна уряду, 51 км на захід від Луганська) медперсонал повідомив команді СММ, що у них все ще перебувають на лікуванні два пацієнти, які отримали поранення внаслідок вибуху в автобусі 7 червня", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ готова сприяти зусиллям для покращення добробуту населення Донбасу.

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Теги публікації: Донецьк, ОБСЄ, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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