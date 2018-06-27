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Интервью

В ОБСЕ зафиксировали 215 взрывов на Донбассе

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 00:42
Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)
Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

В ОБСЕ констатировали уменьшение количества нарушений

Участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (ОБСЕ) зафиксировали 215 взрывов на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии.

"В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 190 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками, когда, среди прочего, было зафиксировано примерно 280 взрывов. В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 25 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками , когда было зафиксировано около 100 взрывов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, учасники мисии уточнили сообщения о жертвах среди гражданского населения.

"В Трехизбенке 43-летний мужчина сообщил наблюдателям, что 22 июня, когда он находился возле ручья, произошел небольшой взрыв, в результате которого он получил ранение правой лодыжки. Мужчина рассказал, что он услышал некий хлопок, а также увидел дым и огонь возле ног, а затем заметил, что его нога была в крови. По его словам, он отправился за помощью в близлежащий магазин, расположенный на этой же улице, и затем карета скорой помощи доставила его в центральную областную больницу в н. п. Новоайдар для оказания медицинской помощи", - отмечено в отчете миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (ОБСЕ) зафиксировали 115 взрывов на Донбассе.

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Теги публикации: Донецк, ОБСЕ, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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