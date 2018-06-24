В ОБСЕ зафиксировали 115 взрывов на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений

Участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (ОБСЕ) зафиксировали 115 взрывов на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав при этом почти такое же количество взрывов (примерно 110 против 115 соответственно). В Луганской области СММ зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня (все — взрывы) ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики вынудили патруль ОБСЕ проехать по заминированной дороге в Петровское.

"Вооруженный член вооруженных формирований заставил патруль миссии проехать по заминированной дороге в н. п. Петровское. Направляясь на восток через Петровское, члены патруля Миссии заметили подозрительный предмет, полузакопанный в небольшое углубление на конце выкопанного поперек дороги рва, за 300 м на восточно-юго-востоку от камеры СММ в Петровском. Первый автомобиль патруля остановился на расстоянии примерно 5 м на восток от предмета, а второй — ориентировочно в 10 м на запад от него. По оценке, это была противотанковая мина (ТМ-62) с проводом дистанционного управления, а от мины — еще дальше на юг через дорогу ко рвц, который состоял из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем", - говорится в отчете.

Так, когда патруль СММ остановился, к нему с востока подошел вооруженный боевик с признаками опьянения. Он сказал наблюдателям немедленно покинуть этот район, добавив, что далее на восток их не пропустят.

"Несмотря на то, что команда СММ указала ему на наличие мины, он не позволил первому автомобилю поехать в восточном направлении, таким образом не оставив членам патруля Миссии другого выбора, кроме как ехать обратно в западном направлении через ров, заполненный щебнем, около обнаруженной мины. Команда СММ проехала как можно дальше от мины по южной стороне дороги и благополучно вернулась на базу в Донецке", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала 7,4 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе.